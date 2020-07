Seltsame Verabschiedung: Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge mit Jobangebot an Bastian Schweinsteiger? 

Eigentlich war das Interview nach dem DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen schon beendet. Karl-Heinz Rummenigge hatte die Mannschaft des FC Bayern in höchsten Tönen gelobt und auch Trainer Hansi Flick einen wesentlichen Anteil an der positiven Entwicklung der vergangenen Monate zugeschrieben. Dann blickte der Vorstandsboss ein wenig unvermittelt in Richtung von Bastian Schweisteiger, der sich als ARD-Experte neben Rummenigge positioniert hatte. Schweinsteiger sei ein "super Kerl" befand der Vorstandsvorsitzende des FCB und er sehe "super erholt aus". So weit, so nett. Dann sagte Rummenigge noch etwas, dass aufhorchen lassen könnte.