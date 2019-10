Kommentar zum Karriereende: So hat Bastian Schweinsteiger sich unsterblich gemacht

Ich erinnere mich noch genau, als dieser junge Bursche mit den strahlend blauen Augen das erste Mal so richtig in Erscheinung trat. Bastian Schweinsteiger, genannt „Schweini“, verzückte die Fans mit seinen Pässen und Toren zuerst beim FC Bayern, dann bei der Nationalelf. Während des Sommermärchens 2006 wurden mit Lukas Podolski, alias „Poldi“ und ihm zwei neue Lieblinge geboren. So frech, so herrlich unbekümmert, so talentiert.