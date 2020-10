Bastian Schweinsteiger: Mario Götze mit Karriereverlauf  "sicher auch nicht absolut glücklich"

Bastian Schweinsteiger hält den Wechsel seines früheren Nationalmannschaftskollegen Marion Götze zur PSV Eindhoven für richtig. "Ich hoffe, ihm gelingt ein Neustart" , sagte der 36-jährige Ex-Profi, der zusammen mit Götze 2014 in Rio den WM-Titel gewonnen hat, in einem Interview des Kicker.

Götze, der nach seinem WM-Siegtor nicht so durchstartete wie viele erwartetet hatten, sei mit dem Verlauf seiner Karriere "sicher auch nicht absolut glücklich. Das Umfeld spielt bei manchen eine gewisse Rolle, womöglich auch bei ihm", sagte Schweinsteiger: "Es ist schade, dass er im besten Alter ein paar Schritte zurück gemacht hat." Götze hatte bei Borussia Dortmund keinen neuen Vertrag mehr erhalten und versucht nun in den Niederlanden einen Neustart. "Ein Fußballer will und muss spielen", sagte Schweinsteiger.