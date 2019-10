Ottmar Hitzfeld rät: Das sollte Bastian Schweinsteiger nach seinem Karriereende tun

Bastian Schweinsteiger ist einer der größten deutschen Fußballer aller Zeiten. Der Mittelfeldspieler hatte unter anderem großen Anteil am Weltmeistertitel 2014. Der SPORT BUZZER blickt zurück auf seine Karriere. ©

Bastian Schweinsteiger: Seine Karriere in Bildern

Ottmar Hitzfeld: Bastian Schweinsteiger wäre ein perfekter Trainer

Zieht es Bastian Schweinsteiger wie seinen Bruder Tobias (aktuell Co-Trainer beim Hamburger SV) an die Seitenlinie? Für Hitzfeld wäre "Schweini" die perfekte Wahl: "Er hat sich weiterentwickelt, ist druckresistent und kann Dinge vermitteln. Ich denke, dass aus ihm ein sehr guter Lehrmeister und Trainer werden kann", ist sich der 70-Jährige sicher. Schon früher sei Schweinsteiger in Gesprächen "immer sehr wissbegierig" gewesen und verfüge über ein "großes taktisches Verständnis".

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde

Karriereende von Bastian Schweinsteiger: Ottmar Hitzfeld wird sentimental

Auch Bruder Tobias äußerte offen Zweifel über ein Trainer-Engagement des ehemaligen Bayern-Superstars: "Die Frage ist, ob er das will, oder ob er einfach die Zeit mit seiner Familie erst einmal genießen will", sagte der HSV-Co-Trainer.

Von 1998 bis 2004 und 2007 bis 2008 trainierte Ottmar Hitzfeld den Rekordmeister. 2002 setzte er den 18-jährigen Schweinsteiger gegen den RC Lens in der Champions League das erste Mal ein. Bis 2015 absolvierte der heute 35 Jahre alte "Schweini" über 300 Spiele für den Rekordmeister. Hitzfeld wird angesichts des Karriereendes von Schweinsteiger regelrecht sentimental. "Der Fußball ohne Bastian Schweinsteiger ist für mich schwer vorstellbar. Er war beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft eine Institution", sagte er nun der Sport Bild. "Ich habe wunderbare Erinnerungen an die Zeit mit Bastian beim FC Bayern."