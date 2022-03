Batista Meier träumt vom ersten Sieg mit Dynamo Dresden

Dresden. Seine ersten Wochen bei Dynamo Dresden verliefen für ihn persönlich nicht schlecht, doch Oliver Batista Meier ist an der Elbe noch nicht rundum glücklich. Der Deutsch-Brasilianer, erst in der Winterpause von der Reserve des FC Bayern München zu den Schwarz-Gelben gekommen, hat sich beim Zweitligisten zwar rasch in die Startelf vorgearbeitet, doch richtig auskosten konnte der 21-Jährige seine Zeit auf dem Rasen noch nicht. Der Grund ist einfach: „Wir haben bis jetzt noch kein Spiel gewonnen, seit ich hier bin.“ Im Kampf gegen den Abstieg mit Dynamo endlich mal einen Dreier zu holen – das ist jetzt sein Ziel. An Motivation fehlt es dem Mittelfeldspieler im Heimspiel gegen den FC St. Pauli (Sonnabend, 13.30 Uhr) also nicht. Anzeige

Bei seinem neuen Verein hat das bei den Bayern einst hochgehandelte Talent noch viel vor, ein Abstieg passt da nicht in die Karriereplanung, die nach mancher Enttäuschung in München als ersten Schritt in Dresden das Etablieren im Bundesliga-Unterhaus vorsieht. Bislang ist Batista Meier ganz zufrieden mit dem Erreichten, denn der in Kaiserslautern geborene Kicker war seit seiner Ankunft in sechs von sieben möglichen Pflichtspielen dabei, stand viermal dabei in der Anfangsformation. „Ich bin froh, dass ich so viele Einsätze hatte“, gibt er zu. Zwar hat er schon zehnmal in der Bundesliga auf der Bank gesessen und am 30. Mai 2020 im Trikot des Rekordmeisters auch zwölf Minuten beim 5:0 gegen Düsseldorf gespielt, doch vor seinem Wechsel nach Dresden kam er nach einem halben Jahr als Leihspieler beim niederländischen Erstligisten SC Heerenveen (15 Spiele/1 Tor) nur in der Regionalliga-Elf des FC Bayern zum Einsatz.

Batista Meier, der eine brasilianische Mutter und einen deutschen Vater hat, weiß, dass er jetzt im Herrenbereich Fuß fassen muss: „Ich habe noch nie Zweite Liga gespielt – das ist eine große Herausforderung für mich.“ Dass er in Dresden Spielzeit bekommt, macht ihn glücklich: „Dafür bin ich dankbar.“ Er versuche im Gegenzug in jedem Training alles zu geben.