Batista-Meier und Drchal stürmen im Test gegen Aue für Dynamo Dresden

Dresden. Mit Spannung sehen die Fans von Dynamo Dresden dem ersten richtigen Härtetest der Mannschaft im neuen Jahr entgegen. Doch nicht weniger gespannt sind Trainer Alexander Schmidt und seine Truppe selbst, wie das Testspiel gegen Liga-Kontrahent Erzgebirge Aue am Sonnabend (14 Uhr/MDR-Livestream) laufen wird. In der heimischen Walter-Fritzsch-Akademie werden beide Traditionsclubs 3 x 45 Minuten gegeneinander kicken, damit alle einsatzfähigen Profis Spielpraxis sammeln können. Schmidt erwartet eine rassige Partie: “Ich glaube nicht, dass das Spiel Freundschaftsspielcharakter haben wird.”

Gegen die “Veilchen” wird der Augsburger natürlich auch seine neuen Spieler Oliver Batista-Meier und Václav Drchal einsetzen. Das Offensivduo bekommt jeweils eine Stunde Spielzeit, um sich zu zeigen. Schmidt gestand: “Ich bin sehr angetan von beiden, beide sind in einer sehr guten körperlichen Verfassung.” Wo genau er das ehemalige Talent von FC Bayern und die Leihgabe von Sparta Prag gegen Aue einsetzt, verriet Schmidt am Freitagmittag in einer Video-Pressekonferenz noch nicht. Beide hätten im Angriffsspiel mehrere Optionen. Wahrscheinlich ist aber, dass Drchal als zweiter Mittelstürmer neben Christoph Daferner spielt, Batista-Meier eher dahinter. Beide Spieler seien sehr schnell, könnten gut die gegnerischen Abwehrspieler anlaufen.