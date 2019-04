Bau für Kunstrasenplatz in Liebertwolkwitz gestartet

Liebertwolkwitz. Zehn circa zwei Meter tiefe Löcher klaffen auf dem Fußballfeld an der Prager Straße. In jedem steckte das Fundament 30 Jahre alter Flutlichter. Und da, wo aktuell noch Naturgrün wächst, wird in den nächsten Monaten Kunstrasen verlegt. Die Bauarbeiten am Gelände des Liebertwolkwitzer Sportvereins haben begonnen. Am Mittwoch feierten die Verantwortlichen den offiziellen Spatenstich des Bauprojektes.

Die Herausforderung: 120 000 Euro Eigenleistung

Damit alle Mitglieder an den umfangreichen Veränderungen des Feldes teilhaben können, steht im Vereinsheim ein Stück Kunstrasen. Eingebettet in einen quadratischen Kasten – zum anfassen. Ehrensache für Jens Adler. Er koordiniert das Projekt seit knapp anderthalb Jahren. „Die heiße Phase“, wie er sagt. Die Idee bestand schon weitaus länger. Mit der Fördermittelzusage der Sächsischen Aufbau-Bank (SAB) und des Leipziger Sportamtes wurde daraus ernst. 788 000 Euro werden die Bauarbeiten voraussichtlich verschlingen. 80 Prozent davon kommen aus den Töpfen von Stadt und Land. „Bleiben noch etwa 120 000 Euro, die wir selbst auftreiben mussten. Für einen Verein unserer Größe war das definitiv eine Herausforderung“, erzählt Mirco Rinke, erster Vorsitzender des SVL. Nicht selten gab es deshalb in den letzten Jahren Momente, in denen das Projekt auf der Kippe stand. „Wir waren zum Glück eng in die Bauplanungen involviert, so konnten wir schnell mal sagen, dass etwas den Rahmen sprengt.“

Moderne Flutlichter für bessere Sicht

Selbst mit angepackt haben sie auch. „Unsere alten Tore, Trainerkabinen und die Ballfangzäune haben wir aus der Erde geholt. Den Rest schafft nur schweres Gerät“, erklärt der Vereinsvorsitzende. In den nächsten Monaten kommen vier neue Fluchtlichtanlagen in den Boden. 16 Meter hoch, stromsparend und heller als der Altbestand. Dazu werden noch ein Zaun um das Feld gezogen und die Seitenränder für Besucher asphaltiert. „Und wir ersetzen die alten schweren Tore durch mobile Alu-Varianten damit wir flexibler sind“, fügt Projektkoordinator Adler an.

Spielstart mit Beginn der neuen Saison möglich

Doch das Herzstück bleibt für den Verein der neue Kunstrasen. „Endlich bei fast jedem Wetter ein guter Boden“, freut sich Rinke. Ab August sollte der voraussichtlich bespielbar sein. Auf Initiative der Stadt sollen auf den SVL weitere Vereinsplätze folgen, die mit künstlichem Grün bedeckt werden. Die nächsten auf dem Plan sind der SV Lindenau 1848 und der SV West 03.

Rasengestaltung nach spanischem Vorbild

Trotz engem Finanzkorsett hat sich der Verein einen Hauch Extravaganz gegönnt. Am Spielfeldrand soll das Emblem „L58“ blau-weiß leuchten – ein Teppich, der in den Kunstrasen integriert wird. Die 58 steht für das Gründungsdatum 1858. Die Vereinsmitglieder haben sich dafür von den Spaniern inspirieren lassen. „Im Stadion in Barcelona haben die das und da dachten wir: Das wollen wir auch“, sagt Rinke und lacht.

