Baugenehmigung erteilt! BSG Chemie Leipzig darf Kunstrasenplatz erneuern

Leipzig. Es gibt auch Positives in diesen coronabedingt schwierigen Zeiten für den Amateursport. Denn am Donnerstag vermeldete die BSG Chemie Leipzig nicht nur, dass das letzte Spiel vor dem Lockdown am Sonntag gegen den Chemnitzer FC mit 999 Zuschauern stattfinden darf, sondern endlich auch Neues in Sachen Kunstrasenplatz. Demnach liegt den Leutzschern seit dem 13. Oktober die Baugenehmigung für den Umbau des Kunstrasenplatzes durch das städtische Amt für Bauordnung und Denkmalpflege vor.