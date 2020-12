Baum-Nachfolger Stevens über seinen Rettungsplan für Schalke 04: Erfolgserlebnisse "allerbeste Medizin"

Huub Stevens ist neuer Trainer des FC Schalke 04 - mal wieder. Der erfahrene Niederländer übernimmt für die letzten beiden Pflichtspiele in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld sowie im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm das frei gewordene Amt des am Freitag entlassenen Cheftrainers Manuel Baum. Sein Mandat im Aufsichtsrat lässt er für diese Zeit ruhen. Mit einem "Glückauf" meldete sich der 67-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag zum vierten Mal als Schalke-Trainer zurück. Anzeige

Angesichts der kurzen Vorbereitungszeit - schon am Samstag (15:30 Uhr) steht die Partie gegen Aufsteiger Bielefeld an - möchte Stevens auf den großen Aktionismus verzichten. "Wir haben nur eine Woche, es sind zwei Spiele. Ich werde an den Trainingseinheiten nicht viel ändern", erklärte der interimsweise eingesprungene Trainer. Besonders wichtig sei in einer Phase, in der "wir ganz unten sind", über die mentale Seite die letzten Prozentpunkte herauszuholen. "Die Mannschaft hat wenig Vertrauen. Wir versuchen, die Mannschaft hinzukriegen. Freude muss in den kommenden Tagen zurückkehren. Das wird nicht einfach werden, aber da haben wir unsere Methoden für", erklärte Stevens seinen kurzfristigen Plan.

Schalke bleibt eine Herzensangelegenheit Auch schnelle Positiv-Resultate sollen dabei helfen, den Klub, der in der Bundesliga seit mittlerweile 28 Spielen auf einen Sieg wartet, schnellstmöglich wieder in die Spur zu bringen. "Man braucht auch ein Erfolgserlebnis. Das ist die allerbeste Medizin", betonte der Baum-Nachfolger, der die Mannschaft als Tabellenletzter in einer absoluten Krisensituation übernimmt. Er selbst gab zu, dass die erneute Übernahme der sportlichen Geschicke eine Herzensangelegenheit für ihn sei. "Das blau-weiße Herz schlägt noch immer. Wenn der Verein in die Bredouille kommt, dann kann man nicht nein sagen", sagte Stevens. "Ich brenne".