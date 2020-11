Bericht: Baum bricht Schalke-Training nach Streit zwischen Co-Trainer Naldo und Stürmer Ibisevic ab

Die Talfahrt des FC Schalke 04 geht damit weiter. Noch 2018 wurde der Klub Vizemeister. Vor anderthalb Jahren stand S04 sogar noch im Achtelfinale der Champions League. Und jetzt steckt der Klub bis zum Hals im Abstiegskampf. Mehr als 300 Tage, fast ein ganzes Jahr also, warten die Königsblauen nun auf einen Sieg in der Bundesliga. Der legendäre Sieglos-Rekord von Tasmania Berlin, von dem man annahm, dass er nie wackeln würde, ist nur noch sieben Spiele entfernt. Der Sturz auf Rang 18 am Sonntag war folgerichtig.

"Wir sind mittendrin statt nur dabei", sagte der frustrierte Ex-Nationalspieler Mark Uth und redete sich den Frust von der Seele. "So macht's einfach keinen Spaß. Ich habe das Gefühl, dass wir zwei Mann weniger sind. Ich bin so bedient und sauer, ich würde am liebsten in die Kabine gehen und weinen", sagte Uth und stellte sich am Ende die wichtigste aller Fragen: "Wir spielen sehr schlechten Fußball. Und ich weiß nicht, wie wir so ein Spiel gewinnen wollen."