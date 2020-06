Baumgart will trotz Abstieg Paderborn-Trainer bleiben: "Steht nicht zur Debatte, gehen zu wollen"

"Dass wir eine Bereicherung sind, ist das eine, aber grundsätzlich haben wir es nicht geschafft, in dieser Liga anzukommen", sagte Baumgart. „Dem müssen wir uns stellen, und dem werden wir uns stellen.“ Die Lehren aus dieser Saison will der Coach in der kommenden Spielzeit selbst umsetzen. "Ich fühle mich wohl, ich habe Vertrag, es steht nicht zur Debatte, gehen zu wollen", betonte Baumgart am Samstag noch einmal.