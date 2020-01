Baustelle Abwehr, Essers "Fehlstart": Die 96-Erkenntnisse aus den Testspielen

Das Team, das gestern gegen Werder verlor, war mit mehr potenziellen Stammspielern besetzt. Bis zum Punktspielauftakt am 28. Januar in Regensburg bleiben dem 96-Trainer noch zwei Übungswochen. Welche Erkenntnisse gewann Kocak beim doppelten Testspielstart?

Innenverteidigung die größte Baustelle

Die Innenverteidiger: Personell ist das Abwehrzentrum die größte Baustelle, weil der Trainer nicht nach Leistung aufstellen kann, sondern nur diejenigen, die überhaupt fit sind. Gegen Paderborn war Felipe bester 96-Feldspieler. „Er hat das gut gemacht“, sagt Kocak. Nur weiß keiner, wie oft Felipe eingesetzt werden kann, wann die nächste Verletzungspause kommt.

Gestern testete Kocak Jannes Horn im Zentrum der Viererabwehrkette. Beim 2:2 gegen Stuttgart hatte der Ex-Kölner in der Dreierabwehrkette gut gespielt. In Bremen zeigte sich, dass Horn doch besser auf seiner angestammten Position links hinten eingeplant wird. „Gegen Stuttgart war es notgedrungen“, erklärte Kocak. „Er muss schon ein paar Kilos zulegen an Muskelmasse. Von seiner Antrittsschnelligkeit und Spieleröffnung hat er Pluspunkte. Aber in puncto Zweikampfpräsenz fehlt noch was.“

"Das ist alles andere als erfreulich"

Die Rückkehr des Langzeitverletzten Marcel Franke verzögert sich, Kocak zeigte sich darüber ungehalten. „Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass er am ersten Tag zurückkommt. Jetzt heißt es: Doch nicht. Dann hat er Probleme und muss zu einem anderen Orthopäden mit einer zweiten Meinung“, erläuterte der Trainer. „Davon hängen viele Entscheidungen ab. Das geht hin und her, er steht nicht auf der Matte, und das ist alles andere als erfreulich.“