Baustelle auf der linken Seite: Wer ersetzt bei Hannover 96 den gesperrten Jannes Horn?

Ohje, das war doch gerade stabil! Bei Hannover 96 geht hinten links mal wieder eine Baustelle auf - zumindest für Sonntag (13.30 Uhr) in Darmstadt. Jannes Horn, der in Hannover in die Spur gefunden hat, fehlt wegen der fünften Gelben Karte. Wer übernimmt – und wer darf auch fürs nächste Jahr bleiben? Wen Kenan Kocak aufstellt, könnte ein Fingerzeig sein. Denn die 96-Verträge aller drei Linksverteidiger laufen aus.

Das gilt auch für Ostrzolek. In drei 96-Jahren war er nie unangefochtener Stammspieler. Nicht in der ersten, nicht in der zweiten Liga. In dieser Saison spielte er nur in fünf Spielen – in Summe für 135 Minuten, also anderthalb Halbzeiten. Sein auffälligster Moment: eine Gelbrote Karte im ersten Saisonspiel in Stuttgart. Beim 30-Jährigen dürfte es nicht mal eine Mini-Chance für eine 96-Zukunft geben, selbst wenn Kocak ihn in Darmstadt spielen lassen sollte.

Auch Ochs oder Prib sind Kandidaten

Und wer spielt dann in Darmstadt? Die mutige, aber logische Lösung in der Viererkette: Philipp Ochs (23). Der Winterzugang ist universell einsetzbar, kann auch Linksverteidiger. Er ist schnell, mit offensivem Schwerpunkt. Aber er hat die nötige Balance. Gut möglich, dass die Allzweckwaffe auch kommende Saison eine Alternative links hinten ist – zusammen mit Horn.

Theoretisch könnte auch Edgar Prib links hinten aushelfen. Der 96-Anführer erlebt in der Mittelfeldraute aber gerade einen zweiten Frühling.