Baustelle Toreffizienz: Handballer vom SC DHfK Leipzig gegen Balingen gefordert

Den Startschuss für die Aufholjagd wollen die DHfK -Handballer am Donnerstag (19 Uhr/Sky) gegen HBW Balingen-Weilstetten abfeuern. „Die Jungs wissen, wie wichtig das Spiel ist. Das ist ein Muss-Spiel für uns“, wird Cheftrainer André Haber deutlich, der voller Vorfreude auf die restliche Saison blickt. Das Verletzungspech der vergangenen Wochen rückt langsam in Vergessenheit. Marko Mamic, Philipp Weber und Gregor Remke sind bereits zurück auf der Platte, bei Martin Larsen (Bänderanriss im Knie) verläuft „der Heilungsprozess besser als zunächst angenommen“, wie der Coach erklärt.

Konkurrenz schläft nicht

Jedes Spiel erfordere Höchstleistungen, da sind auch die abstiegsbedrohten Balinger keine Ausnahme. Erst recht nicht, da sich bei den Grün-Weißen – vor allem gegen vermeintlich schwächere Gegner – immer wieder unnötige Fehler einschleichen. „Wenn ich unsere Leistungsschwankungen eindeutig betiteln könnte, hätten wir sie längst ausgemerzt“, so Haber, der ergänzt: „Als größte Baustelle unser Mannschaft sehe ich, dass wir aus unseren Angriffen mehr Tore machen müssen. Wir sind in der Abwehr und vor allem im Tor bereits sehr, sehr gut aufgestellt.“ Der Plan: Durch den breiteren Kader wieder vermehrt auf alte Stärken setzen und im Tempospiel wichtige Treffer erzielen.

Doch auch mit einer überragenden Ausbeute in den kommenden Spielen wird die Saisonvorgabe schwer umzusetzen sein, denn die Konkurrenz schläft nicht. So ist der SC Magdeburg nach dem deutlichen 34:28-Sieg in der European League gegen IFK Kristianstad wieder in der Erfolgsspur und auch die kurze Schwächephase der Füchse Berlin, die am Dienstag eine 29:32-Niederlage bei Montpellier HB kassierten, wird nicht lange anhalten.