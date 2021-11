Bautzen beendet Talfahrt, Bischofswerda gewinnt auswärts, Neugersdorf mit Heimsieg

Dresden. Am 12. Spieltag der Fußball-Oberliga wurden drei Negativserien beendet. Regionalliga-Absteiger Bischofswerdaer FV holte im fünften Anlauf die ersten Auswärtszähler der Saison (1:0 in Nordhausen). Budissa Bautzen feierte nach drei Niederlagen in Folge einen 5:1-Sieg in Rudolstadt. Der FC Oberlausitz Neugersdorf hatte sogar in fünf Partien nacheinander als Verlierer den Platz verlassen, schaffte aber gegen den FC Grimma zu Hause die Kehrtwende (1:0). FCO-Kapitän Karl Petrick erzielte in der 50. Minute das Tor des Tages.

