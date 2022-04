Bautzen reist zum Derby nach Neugersdorf – Bischofswerda empfängt Krieschow

Dresden. In der Fußball-Oberliga steht am Mittwochabend der 22. Spieltag an. Ab 17.30 Uhr treffen in der Neugersdorfer Sparkassen-Arena der FC Oberlausitz (13.) und der Tabellenvierte Budissa Bautzen im Derby aufeinander. Das Hinspiel hatte der FCO mit 3:2 zu seinen Gunsten entschieden. Es war der bisher einzige Auswärtssieg für Neugersdorf in dieser Saison.

