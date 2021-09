Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler stellt klar: Top-Talent Florian Wirtz besitzt keine Ausstiegsklausel

Es war ein Spektakel, das Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund am Samstagnachmittag ablieferten: Sieben Tore, am Ende fuhr der BVB mit einem 4:3-Sieg und drei Punkten im Gepäck zurück nach Dortmund. Bei der Borussia stand mal wieder Superstürmer Erling Haaland im Mittelpunkt, der zwei Treffer erzielte. Bei Bayer drehte Top-Talent Florian Wirtz auf, der einen Tor erzielte und eine Vorlage gab.

Der 18-Jährige, der unter Bundestrainer Hansi Flick gegen Liechtenstein (2:0) sein Debüt in der Nationalelf feierte, gilt als der kommende Superstar - nicht nur in Leverkusen. Sein Vertrag bei Bayer läuft noch bis 2026. Geschäftsführer Rudi Völler stellte nun klar, dass ein vorzeitiger Abgang einem Abnehmer extrem teuer zu stehen kommen würde. Gerüchten zur Folge sollte Wirtz eigentlich eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzen, die 2023 greifen sollte. Dem widerspricht Völler. "Die hat er nicht", sagte der 61-Jährige bei BILD live. Heißt: Klubs, die Wirtz kaufen wollen, müssten bei der langen Vertragsdauer ganz tief in die Tasche greifen.