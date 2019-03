Bayer-Kapitän Bender warnt vor 96: "Werden wahrscheinlich über sich hinauswachsen"

Nimmt man die Nichtleistung von Hannover 96 beim 1:5 in Stuttgart und schaut auf den kommenden Gegner – dann wäre auch eine zweistellige 96-Niederlage denkbar. Bayer Leverkusen kommt ja am Sonntag (18 Uhr) mit einer deutlich stärkeren und besser in Form spielenden Mannschaft als Stuttgart nach Hannover.

Doch der Bayer-Kapitän glaubt nicht an ein leichtes Spiel, sondern erwartet eine verbesserte 96-Mannschaft. Lars Bender warnt sogar im Kicker vor 96: „Solche Spiele sind immer gefährlich“, meint der 29-Jährige, „ich hätte mir gewünscht, dass Hannover am Wochenende nicht so auf die Mütze gekriegt hätte. Weil so immer auch eine gewisse Form von Wut dabei ist. Entsprechend werden sie in das Spiel gehen – und wahrscheinlich über sich hi­nauswachsen.“