Nächster Alario-Doppelpack: Bayer Leverkusen dreht die Partie beim SC Freiburg – und ist jetzt Vierter

Bayer Leverkusen hat seinen Aufwärtstrend in der Bundesliga fortgesetzt und beim SC Freiburg am späten Sonntagnachmittag seinen dritten Sieg in Folge einfahren können. Auch dank eines Doppelpacks von Angreifer Lucas Alario kam die Mannschaft von Trainer Peter Bosz zu einem 4:2 (2:1)-Sieg im Schwarzwald-Stadion. Damit rückte die weiterhin ungeschlagene Werkself in der Tabelle vor auf den vierten Platz.

Dabei startete die Partie aus Leverkusener Sicht zunächst äußerst ungünstig. Bereits nach drei Minuten gingen die Gastgeber durch einen Treffer von Lucas Höler mit 1:0 in Führung, nachdem er von Jonathan Schmid auf dem rechten Flügel steil geschickt worden war. Clever spitzelte der Stürmer den Ball an Bayer-Keeper Lukas Hradecky vorbei.