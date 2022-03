Nächster Verletzungs-Schock für Bayer Leverkusen: Saison für Amine Adli vorzeitig beendet

Die Liste der Langzeitverletzten wird bei Bayer Leverkusen immer länger. Neben dem inzwischen erfolgreich am Knie operierten Top-Talent Florian Wirtz (Kreuzbandriss) und Außenverteidiger Jeremie Frimpong (Syndesmoseriss) fehlt der Werkself nun auch Amine Adli bis zum Ende der laufenden Bundesliga-Saison. Wie die Leverkusener am Sonntag mitteilten, zog sich der Flügelstürmer am vergangenen Donnerstag bei einem Testspiel der französischen U21-Nationalmannschaft gegen die Färöer-Inseln einen Sehnenriss im rechten Oberschenkel zu. Dies sei das Ergebnis einer MRT-Untersuchung am Wochenende.

