Bericht: Bayer Leverkusen denkt über Angebot für Thilo Kehrer nach – auch Piero Hincapié Kandidat

Kehrer darf PSG bei einer passenden Offerte verlassen. Der französische Vizemeister muss nach der Transfer-Offensive der vergangenen Wochen Geld einnehmen, um keine Probleme mit dem Financial Fairplay zu bekommen. In der vergangenen Saison kam der Ex-Schalke-Verteidiger, der 2018 für 37 Millionen Euro von S04 nach Paris gewechselt war, zu insgesamt 33 Einsätzen für die Franzosen, war aber nicht immer Stammspieler. Nach der Verpflichtung von Real-Legende Sergio Ramos gibt es für Kehrer indes keine Perspektive mehr im PSG-Kader.

Leverkusen denkt auch über Hincapié und Bailey-Nachfolge nach

Neben dem noch bis 2023 an Paris gebundenen Kehrer ist dem Sportmagazin zufolge auch Piero Hincapié eine "hoch bewertete" Option für die Rheinländer. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger spielt derzeit in Argentinien für CA Talleres und feierte in diesem Jahr sein Debüt in der ecuadorianischen Nationalmannschaft. Sein Marktwert wird von transfermarkt.de auf rund acht Millionen Euro geschätzt. Als zentrale Abwehrspieler stehen dem neuen Bayer-Trainer Gerardo Seoane außerdem der verletzte Edmond Tapsoba (22), Kossounou (20), Panagiotis Retsos (22) und Jonathan Tah (25) zur Verfügung.