Bailey-Gala und Doppel-Rot: Leverkusen erobert Tabellenführung – klarer Sieg gegen Hoffenheim

Bayer Leverkusen hat sich mit einem überzeugenden Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim die Tabellenführung in der Bundesliga gesichert. Die Werkself bezwang die Kraichgauer in doppelter Überzahl mit 4:1 (2:0) und schoben sich damit einen Punkt vor den bisherigen Spitzenreiter FC Bayern München, der am Samstag 1:1 bei Union Berlin gespielt hatte. Zum Matchwinner der Rheinländer avancierte Leon Bailey, der mit einem Doppelpack (4./27.) eine 2:0-Führung herausschoss. Das Anschlusstor durch Christoph Baumgartner (49.) fiel kaum ins Gewicht, weil Florian Wirtz (55.) wenige Minuten später alles klar machte. Die Hoffenheimer Florian Grillitsch (64.) und Stefan Posch (79.) sahen im zweiten Durchgang Gelb-Rote Karten, ehe Lucas Alario (90.+2) per Handelfmeter den Endstand herstellte. Anzeige

Das letzte Spiel des elften Spieltags hatte interessant begonnen. Nach 14 Sekunden hatte Grillitsch die Großchance zur Hoffenheimer Führung, der Österreicher schoss aber knapp drpber, Nach einem Missverständnis der Hoffenheimer Verteidiger Kevin Vogt und Havard Nordtveit musste dann TSG-Keeper Oliver Baumann eingreifen, den Ball zur Ecke abwehren. Aus dem Standard folgte das frühe 1:0: Leon Bailey trat den Eckball kurz auf Nadiem Amiri und bekam den Ball vom deutschen Nationalspieler zurück, den er umlaufen hatte. Der Jamaikaner probierte sich mit einem Schlenzer von der Strafraumkante - und überwand Baumann per Traumtor (4.).

Drei Minuten später schoss der agile Offensivspieler fast das zweite Tor der Mannschaft von Trainer Peter Bosz, nach einem Konter hatte Nordtveit aber noch einen Fuß dazwischen. Leverkusen blieb die bessere Mannschaft, die nächste Großchance hatten aber die Gäste: Sebastian Rudy prüfte Bayer-Keeper Lukas Hradecky, der Finne klärte den Ball nur bis zu Baumgartner. Der Österreicher scheiterte ebenfalls an Hradecky, dessen Abwehr wiederum bei Ilhas Bebou landete - der den Ball daneben setzte (24.). Auf der Gegenseite machte Bayer seine Sache im Torabschluss besser. Nach einem haarsträubenden Fehlpass von TSG-Torjäger Andrej Kramaric stand Bailey plötzlich allein in der Hoffenheimer Hälfte, düpierte auch Baumann und schoss den Ball aus der Ferne in die Maschen - 2:0 (27.). Posch hatte die direkte Möglichkeit zur Antwort, köpfte aber drüber (30.).

Grillitsch und Posch dezimieren Hoffenheim mit Ampelkarten