Bayer Leverkusen rettet Remis gegen Betis Sevilla: Werkself bleibt Gruppenerster in der Europa League

Vier Tage nach der bitteren 1:5-Niederlage gegen den FC Bayern gelingt Bayer Leverkusen in der Europa League immerhin ein kleines Stückchen Wiedergutmachung. Beim 1:1 (0:0) gegen Betis Sevilla zeigte sich die Werkself deutlich angriffslustiger und bewies auch nach einem Rückstand Moral. Robert Andrich sorgte mit einem abgefälschten Schuss für den späten Ausgleich (82.). Borja Eglesias hatte die Hausherren zuvor vom Elfmeterpunkt in Führung gebracht (75.).

Statt Frust zu schieben wollte Leverkusens Trainer Gerardo Seoane aus der Klatsche gegen Bayern Lehren ziehen, "um wieder ein Stück besser zu werden". Erste Maßnahme des Schweizers: Sechs Änderungen in der Startelf. Robert Andrich Edmond Tapsoba, Piero Hincapie, Karim Bellarabi, Amine Adli und Lucas Alario erhielten im Vergleich zum vergangenen Sonntag eine Chance von Beginn an. Verzichten musste Seoane auf die verletzten Timothy Fosu-Mensah, Julian Baumgartlinger und Charles Aranguiz. Der genesene Exequiel Palacios sowie Stürmer Patrik Schick und auch Youngster Florian Wirtz blieben zunächst auf der Bank.

Betis blieb jedoch stets gefährlich und ließ nur wenig Chancen der Gäste zu. Kerem Demirbay vergab in der fünften Minute der Nachspielzeit die letzte Chance auf den Siegtreffer, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb. Durch die Punkteteilung verteidigt Leverkusen die Führung in der Gruppe G vor den punktgleichen Spaniern (jeweils sieben Punkte), die am nächsten Spieltag (4. November, 2100 Uhr) in der BayArena gastieren werden.