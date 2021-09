Verlieren verboten im Verfolger-Duell! Bayer Leverkusen bittet Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) zum Kräftemessen zweier Top-Mannschaften in der Bundesliga. Tabellarisch sei das West-Duell "ein Kampf um die Champions-League-Plätze", befand BVB-Trainer Marco Rose. Ihre beiden letzten Heimspiele gegen den BVB haben die in dieser Saison noch unbesiegten Leverkusener gewonnen - fünf der letzten sieben Begegnungen gingen allerdings an den BVB.

