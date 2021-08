Leverkusen siegt mit Blitzstart und Billard-Eigentor von Sommer - Gladbach verliert Spiel und Stars

Bayer Leverkusen hat den ersten Bundesliga -Sieg unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane gefeiert. Eine Woche nach dem 1:1 zum Saisonstart bei Union Berlin kam die Werkself am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach zu einem 4:0 (2:0) und schob sich mindestens bis zum Sonntag auf den zweiten Tabellenplatz vor. Den Weg zum Erfolg ebnete unfreiwillig Borussen-Keeper Yann Sommer mit einem frühen Eigentor (3.). Nur fünf Minuten später erhöhte Patrik Schick bereits auf 2:0. Gladbach hätte noch vor der Pause herankommen können: Lars Stindl scheiterte mit einem Foulelfmeter jedoch an Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky (43.). Stattdessen legte Leverkusen nach dem Seitenwechsel nach. Moussa Diaby schoss das 3:0 (55.), Nadiem Amiri gar das 4:0 (87.).

Die Pleite war für die Borussia in der BayArena aber nicht der einzige Dämpfer: Gleich zwei Leistungsträger mussten aufgrund von Verletzungen vorzeitig von Platz. Zunächst erwischte es Stürmer Marcus Thuram. Der französische Nationalspieler, der zuletzt mit einem Wechsel zu Inter Mailand in Verbindung gebracht worden war , wurde mit einer Knieverletzung nach 20 Minuten ausgewechselt. Auch wenn Trainer Adi Hütter den Transfer-Spekulationen um Thuram vor der Partie in Leverkusen einen Riegel vorgeschoben hatte , könnte der Torjäger seinem nun Team nun auch bei einem Verbleib vorerst fehlen.

Wenig später folgte der nächste Schreckmoment für Gladbach: Nach einem Zweikampf mit Exequiel Palacios blieb Thurams Landsmann Alassane Pléa mit schmerverzerrtem Gesicht liegen. Der Stürmer rappelte sich nach einer Behandlungspause jedoch wieder auf und hielt bis zur 63. Minute durch. Kurz vor der Pause ging es für Stefan Lainer schlimmer aus. Der Österreicher war seinem Gegenspieler Mitchel Bakker entwischt und wurde von dem Niederländer anschließend am Fuß getroffen. Schiedsrichter Deniz Aytekin entschied nach Rücksprache mit dem VAR auf den dann von Stindl verschossenen Elfmeter, für Lainer war die Partie beendet. In der Nachspielzeit verletzte sich dann Ramy Bensebaini und musste noch nach dem Schlusspfiff auf dem Feld behandelt werden.

Doch auch sportlich hatte die Begegnung so manches zu bieten. Leverkusens frühe Führung war durchaus kurios. Ein Flachschuss von Bakker klatschte an den Innenpfosten, von dort an das Bein Sommers und schließlich ins Tor. Beim 2:0 wurde es dann sehenswert: Schick zirkelte die Kugel nach einen temporeichen Angriff gezielt ins Netz. Gladbach suchte nach einer Antwort. Jonas Hofmann traf mit einem Schuss von der Strafraumgrenze nur den Außenpfosten des Bayer-Tores (15.). Insgesamt hatte Leverkusen das Geschehen aber im Griff. Schick hätte schon in der 39. Minute auf 3:0 erhöhen können, scheiterte aus kurzer Distanz an Sommer.