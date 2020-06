Europapokal-Teilnehmer fix: Gladbach in der Champions League - Hoffenheim sicher in Europa League

Es war ein enges Rennen! Borussia Mönchengladbach hat am 34. Spieltag den letzten verbleibenden Champions-League-Platz gegen Bayer Leverkusen verteidigt. Gladbach reichte ein 2:0 gegen Hertha BSC. Der 1:0-Erfolg von Leverkusen gegen Hertha BSC war nicht mehr ausschlaggebend. Die Mannschaft von Peter Bosz spielt dadurch "nur" in der Europa League.

Durch das Erreichen der Champions League kann Borussia Mönchengladbach mit mindestens 15 Millionen Euro planen , die jeder Verein in der Gruppenphase als Startgeld erhält. Zuletzt wurde Gladbach 2016 Vierter - und musste damals noch durch die Qualifikation für die Champions League. Trost für Leverkusen: Die Werkself ist noch in der Europa League vertreten und könnte mit dem Sieg beim Finalturnier in Nordrhein-Westfalen doch noch in die Champions League einziehen.

Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich derweil im letzten Saisonspiel bei Borussia Dortmund die direkte Europa-League-Teilnahme gesichert. Durch den 4:0-Sieg gegen Borussia Dortmund und die zeitgleiche 0:4-Niederlage des VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern hat sich die TSG den sechsten Rang gesichert - und schafft dadurch den direkten Sprung in die Europa League. Der VfL Wolfsburg muss in die Qualifikation.

Los geht es für die Champions-League-Starter am 20. Oktober. Dann steht der erste Spieltag in der Gruppenphase an. Für die Europa-League-Klubs geht es am 22. Oktober los. Der VfL Wolfsburg startet hingegen schon in der Qualifikation für die Europa League - die beginnt ab Ende August. Damit muss der VfL rund zwei Monate vor allen deutschen Europapokal-Teilnehmern international spielen.