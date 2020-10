Bosz und Hradecky kritisieren Bellarabi nach erneutem Bayer-Dämpfer: "Das war scheiße"

Bayer 04 Leverkusen kommt in der Bundesliga noch nicht in Schwung. Bei Aufsteiger VfB Stuttgart spielte die Mannschaft von Peter Bosz lediglich 1:1 (0:1) . Es war die dritte Punkteteilung im dritten Spiel der neuen Saison - Leverkusen bleibt damit im unteren Mittelfeld. Dabei sah in Stuttgart nach dem frühen Treffer von Neuzugang Patrik Schick alles nach einem Bayer-Erfolg aus. Bis ein Fehler von Karim Bellarabi den Ausgleichstreffer des VfB einleitete - sehr zum Ärger von Bosz und Bayer-Keeper Lukas Hradecky , der nach dem Spiel sichtlich angefressen war.

Hradecky will "mit ganz viel Scharfgang" in die Erfolgsspur

Die Leverkusener offenbarten nach dem Weggang von Topstar Kai Havertz, der im Sommer für 80 Millionen Euro an den FC Chelsea verkauft wurde, in dieser Saison bisher teils massive spielerische Defizite. So schoss Bayer in drei Spielen lediglich zwei Törchen - zu wenig für die hohen Ansprüche, die man vor allem in kreativer Hinsicht seit Jahren hat. "Ganz ehrlich, das war kein gutes Spiel von uns", sagte Bosz. "Wir mussten in der ersten Halbzeit zweimal wechseln, das hat uns nicht geholfen. Aber wir haben heute in Ballbesitz einfach zu wenig gebracht. Das können das viel besser." Kein Wunder, dass Hradecky für die Zeit nach der anstehenden Spielpause eine klare Reaktion der Mannschaft einfordert: "Nach der Länderspielpause müssen wir uns ganz viel Scharfgang zurückholen." Dann vermutlich vorerst ohne den neuen Torjäger Schick, der wohl wochenlang ausfällt.