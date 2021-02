Europa-League-Rückspiel gegen Bern: Bayer ohne beide Bender-Zwillinge – Bosz klagt über Verletzungspech

Bayer Leverkusen muss im Zwischenrunden-Rückspiel der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) gegen den Schweizer Double-Sieger Young Boys Bern wieder auf die Bender-Zwillinge Lars und Sven verzichten. Während Lars wegen einer Meniskus-Operation ohnehin lange ausfällt , musste auch Sven nach seiner Auswechslung im Liga-Spiel beim FC Augsburg am Sonntag (1:1) kurzfristig passen.

Löw adelt Musiala nach DFB-Entscheidung und stellt rasches Debüt in Aussicht – Bierhoff: "Gutes Signal"

Bayer ohne Ersatztorhüter gegen Bern

Da Stammtorhüter Lukas Hradecky wegen einer Achillessehnenverletzung länger ausfällt, wird Niklas Lomb trotz seines Patzers in Augsburg am Donnerstag zu seinem insgesamt sechsten Pflichtspiel für die Profis kommen. U21–Nationaltorhüter Lennart Grill wird aber nicht auf der Bank sitzen können, weil er seinen Kaderplatz für einen der drei Winter–Neuzugänge räumen musste. "Das ist einfach nur Pech", sagte Bosz. "In der Hinrunde haben wir Mitch Weiser nicht gemeldet, und eine Woche danach haben sich mit Santiago Arias und Lars Bender zwei Rechtsverteidiger verletzt. Und nun passiert und genau dasselbe: Eine Woche, nachdem wir die Liste gemacht haben, hat sich Lukas verletzt, der seit ich hier bin, noch nie ein Spiel verpasst hat."