Starker Leverkusen-Start in die Bundesliga-Saison - Seoane: "Wichtig, dass ein Trainer seine Mannschaft liebt"

Nach drei Schweizer Meisterschaften in Folge mit Young Boys Bern hatten viele Klubs Trainer Gerardo Seoane im Visier. Am Ende bekam Bundesligist Bayer Leverkusen den Zuschlag des Schweizers, der auch die spanische Staatsbürgerschaft besitzt. Im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), spricht der 42-Jährige vor dem Bundesliga-Duell mit Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) über den starken Start mit Bayer und die Situation des deutschen Fußballs. Anzeige

SPORTBUZZER: Herr Seoane, Ihr Torwart, Lukas Hradecky, hat nach dem Sieg gegen Gladbach gesagt, er habe sich noch mal neu in sein Hobby verliebt. Wie verliebt sind Sie schon in Ihre Mannschaft? Gerardo Seoane (42): Es ist immer wichtig, dass ein Trainer seine Mannschaft liebt. Damit meine ich, dass man sich jeden Tag auf die Arbeit freut, einen respektvollen Umgang miteinander pflegt und versucht, gemeinsame Ziele auch gemeinsam zu erreichen. Ich bin aber ganz sicher, dass Lukas vor allem auch unsere Fans gemeint hat. Schließlich war es der erste Auftritt vor Zuschauern in der Bayarena seit anderthalb Jahren. Sie haben die Vorbereitung als holprig bezeichnet, sind Sie überrascht vom guten Start? Mit "holprig" habe ich Dinge gemeint, die wir selbst nicht beeinflussen konnten. So sind einige unserer Nationalspieler viel später von den Turnieren zurückkommen – was aber auch bedeutet, dass sie dort toll performt haben. Dazu kamen außergewöhnliche Ereignisse wie das verheerende Hochwasser und die schwere Explosion, die Leverkusen beide direkt betroffen haben.

All diese Dinge hätten einen negativen Einfluss haben können.

Tatsächlich hat uns das zusammengeschweißt. Wenn auch die Testspiele noch nicht so gut waren, konnte ich doch eine Entwicklung erkennen und sehen, dass die Mannschaft die Richtung eingeschlagen hat, die wir uns vorstellen. Das hat mich zuversichtlich in die Saison gehen lassen. Trotzdem ist der Weg noch weit, denn auch die ersten drei Ligaspiele waren natürlich nicht fehlerfrei. Seit einiger Zeit sind nicht nur Spieler aus der Schweiz und Österreich in der Bundesliga erfolgreich, sondern auch Trainer. Welche Erklärung haben Sie als Schweizer dafür? Der wichtigste Faktor dafür, dass Schweizer und Österreicher hier Erfolg haben, ist die gemeinsame Sprache. Das macht vieles leichter. Dazu kommt, dass in der Schweiz in den vergangenen zehn, 15 Jahren großes Augenmerk auf die Ausbildung im Nachwuchsbereich und bei den Trainern gelegt worden ist. Die dauert bei uns deutlich länger als in Deutschland. Du machst eine Lizenz, und dann machst du erste Erfahrungen im Trainerjob. Dann folgt die nächste Lizenz, und wieder machst du Erfahrungen. So kann das durchaus ein Weg von sechs bis acht Jahren werden.

Wo sehen Sie den deutschen Klubfußball heute international? Bayern München und sonst nichts? Das halte ich für gewagt. Sind Eintracht Frankfurts Leistungen in der Europa League schon vergessen? Und was ist mit RB Leipzig, das vor einem Jahr in der Champions League das Halbfinale erreichen konnte? Einen Titel hat seit 1997 niemand anders mehr als der FC Bayern gewonnen. Ich bin dennoch der Meinung, dass sich die deutschen Mannschaften international im Großen und Ganzen gut präsentieren. Aber das Niveau in den anderen europäischen Topligen, in Spanien, Italien, England und auch in Frankreich, ist eben sehr hoch, und du musst punktgenau am Tag X performen. Da kann es immer mal sein, dass man im Viertelfinale rausfliegt.