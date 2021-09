Bundesliga kompakt: Sieben-Tore-Spektakel zwischen Bayer und BVB - Wolfsburg marschiert weiter

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 3:4 (2:1)

Dank einer echten Energieleistung und bärenstarker Moral hat Borussia Dortmund das Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen gewonnen. Dreimal lag der BVB beim 4:3 (1:2) zurück, dreimal kam er zurück - und beschenkte Trainer Marco Rose an seinem 45. Geburtstag am Ende sogar noch mit drei Punkten. Im Klassement schob sich der Pokalsieger damit an der Werkself vorbei und bliebt dem weiterhin verlustpunktfreien Tabellenführer VfL Wolfsburg dicht auf den Fersen. In einem turbulenten Schlagabtausch sorgten Neu-Nationalspieler Florian Wirtz (9.), Patrik Schick (45.+1) und Moussa Diaby (55.) für die Tore zum 1:0, 2:1 und 3:2 der Platzherren. Der BVB zeigte sich vier Tage vor dem Auftakt der Champions League am Mittwoch bei Besiktas Istanbul jeweils unbeeindruckt. Erling Haaland (37.), Julian Brandt (49.). und Raphael Guerreiro (71.) glichen aus. 13 Minuten vor dem Ende setzte Haaland per verwandeltem Foulelfmeter dann den Schlusspunkt.

