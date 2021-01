Bundesliga kompakt: Florian Wirtz schockt den BVB - Mainz und Hertha weiter tief in der Krise

Moussa Diaby brachte die Leverkusener, die sich in der bisherigen Saison in ihren Leistungen oft ähnlich wechselhaft präsentierten wie der BVB, in Führung (14.). Der zuletzt immer wieder kritisierte Nationalspieler Julian Brandt glich für die Gäste aus (67.). Zehn Minuten vor dem Ende hatte dann Super-Talent Florian Wirtz seinen großen Auftritt und besorgte den Siegtreffer für Bayer.

Borussia Dortmund hat zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde einen weiteren Dämpfer erlitten. Drei Tage nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den Abstiegskandidaten Mainz 05 verlor der BVB das Verfolgerduell bei Bayer Leverkusen mit 1:2 (0:1) und musste die zuvor punktgleiche Werkself um drei Zähler davonziehen lassen. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern, der erst am Mittwoch beim FC Augsburg ran muss, beträgt vorerst weiterhin sieben Punkte. Für den neuen Dortmunder Trainer Edin Terzic war es die zweite Niederlage im siebten Spiel in verantwortlicher Position.

Hertha BSC - TSG Hoffenheim 0:3 (0:1)

Hertha BSC gerät immer tiefer in die Krise. Die mit großen Ambitionen in die Saison gestarteten Berlin verloren gegen die zuletzt ebenfalls strauchelnde TSG Hoffenheim mit 0:3 (0:1) und werden in der zweiten Saisonhälfte wohl vor allem um den Erhalt der Klasse kämpfen. Die Hertha-Bilanz der vergangenen Wochen: Von den letzten sieben Bundesliga-Spielen konnte nur eines gewonnen werden, seit drei Partien wartet das Team von Trainer Bruno Labbadia nun schon auf einen Torerfolg. Dabei waren die Voraussetzungen am Dienstagabend zunächst glänzend: Doch Stürmer Krzysztof Piatek scheiterte mit einem Foulelfmeter an TSG-Keeper Oliver Baumann (12.). Besser machte es die zuvor in vier Pflichtspielen sieglosen Hoffenheimer. Sebastian Rudy traf zur Führung (33.), Andrej Kramaric legte nach der Pause nach (68. und 88.).