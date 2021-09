Slapstick, Florian Wirtz und Elfmeter: Bayer Leverkusen feiert klaren Sieg bei Celtic Glasgow

Bayer Leverkusen hat den direkten Einzug ins Achtelfinale der Europa League fest im Visier. Nach dem Auftaktsieg gegen Ferencvaros Budapest gewann der Bundesliga-Zweite auch bei Celtic Glasgow und führt die Gruppe G an. Für die Tore beim 4:0 (2:0) gegen den schottischen Vizemeister sorgten Piero Hincapie (25.), Florian Wirtz (35.), Lucas Alario (58., Handelfmeter) und Amine Adli (90.+4). Mit einem weiteren Erfolg am 21. Oktober beim Tabellenzweiten Betis Sevilla, der am Donnerstag in Budapest siegte, kann die Werkself ihren Anspruch auf das Weiterkommen erneut untermauern. Anzeige

Vor stimmungsvoller Kulisse im Celtic Park entwickelte sich von Beginn an eine temporeiche und ausgeglichene Partie. Leverkusen jubelte schon in der ersten Minuten, doch der Treffer von Alario wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. Wenige Sekunden später war Celtic dran. Jonathan Tah klärte gegen Kyogo Furuhashi in höchster Not. Auch in der Folge blieb es rasant, wobei sich die Gastgeber nach gut einer Viertelstunde sogar Vorteile erspielen konnten. Bayer-Keeper Lukas Hradecky rettete gegen Furuhashi (19.) und Carl Starfelt (20.). Leverkusen zeigte sich unbeeindruckt. Nach einem Traumpass von Wirtz auf Moussa Diaby kam der Franzose nicht an Joe Hart im Celtic-Kasten vorbei (24.).