Bayer Leverkusen hat das so ersehnte Wunder verpasst. Als einziger der vier gestarteten Bundesliga-Klubs hat die Werkself den Einzug ins Achtelfinale der Champions League verpasst. Immerhin geht es für die Mannschaft von Trainer Peter Bosz als Dritter der Gruppe D im kommenden Jahr nun in der Europa League weiter. Als "Absteiger" aus der Königsklasse befindet sich Bayer dabei in prominenter Gesellschaft. Auch Top-Teams wie Vorjahres-Halbfinalist Ajax Amsterdam oder Serie-A -Spitzenreiter Inter Mailand kämpfen im kommenden Jahr eine Klasse tiefer um internationale Meriten. Der SPORT BUZZER gibt einen Überblick über die Teams, für die es als Dritte der Champions-League-Gruppen nun in der Europa League weitergeht.

Bayer Leverkusen & Co.: Für diese Champions-League-Starter geht es nun in der Europa League weiter

Mit Eintracht Frankfurt und Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach kämpfen zwei deutsche Teams am Donnerstag noch um eine Ticket in der Zwischenrunde der Europa League. Der VfL Wolfsburg ist schon vor seinem abschließenden Spiel gegen St. Etienne sicher weiter. Die Auslosung der Runde der letzten 32 Mannschaften findet am kommenden Montag in Nyon/Schweiz statt. Ausgetragen werden die Partien dann am 20. und 27. Februar.