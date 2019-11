Bayer Leverkusen wendet Champions-League-Aus ab: Bosz-Team feiert gegen Atlético ersten Sieg

Premiere für Bayer Leverkusen: Nach drei Niederlagen in Folge hat die Werkself das erste Spiel in dieser Champions-League-Saison gewonnen. Gegen Atlético Madrid gewannen überraschend starke Leverkusener mit 2:1 (1:0). In der BayArena erzielten Atlético-Profi Thomas (41.) per Eigentor und Kevin Volland (55.) die Treffer für Bayer. Nadiem Amiri sah in der 84. Minute nach einem groben Foul die Rote Karte. In Unterzahl kassierte Bayer noch das 1:2 durch Alvaro Morata (90.).