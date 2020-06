Leverkusen verpasst Champions League: Völler erklärt Auswirkungen auf Havertz-Verbleib

Bayer Leverkusen wird nach aktuellem Stand kommende Saison nicht in der Champions League antreten. Am letzten Bundesliga-Spieltag schaffte es die Werkself nicht mehr an Borussia Mönchengladbach vorbei auf Platz und verpasste so zumindest die Qualifikation für die Königsklasse über die Bundesliga. Verständlich nur, dass nach dem Rückschlag auch die Frage aufkam, ob das die Chancen auf einen Verbleib von Top-Talent Kai Havertz mindert. Geschäftsführer Sport Rudi Völler zeigte sich nach der 0:2-Niederlage bei Hertha BSC kämpferisch: "Das eine hat mit dem anderen definitiv nichts zu tun", sagte der 60-Jährige: "Und wir können ja theoretisch noch in die Champions League kommen, wenn wir die Europa League gewinnen."