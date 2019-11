Sven Bender schießt Bayer Leverkusen zum Sieg in Moskau: Werkself überwintert sicher im Europacup

Zweiter Sieg in Folge für Bayer Leverkusen in der Champions League - und sogar ein richtig wichtiger. Durch den 2:0- (1:0) Erfolg bei Lokomotive Moskau hat sich die Mannschaft von Trainer Peter Bosz mindestens Platz drei in der Gruppe D gesichert - und damit wenigstens die Qualifikation für das Sechzehntelfinale der Europa League in der Tasche. Die Werkself (jetzt sechs Punkte) gewann einen Spieltag vor Ende der Königsklassen-Vorrunde dank eines Eigentors von Rifat Zhemaletdinov (11. Minute) und eines sehenswerten Volley-Treffers von Sven Bender (54.) den direkten Vergleich gegen die nun letztplatzierten Russen (drei Punkte). Das Hinspiel in Leverkusen gewann Lok Moskau um den Ex-Schalker Benedikt Höwedes überraschend mit 2:1.