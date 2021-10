Mehrere Wochen Pause für Charles Aranguiz: Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen verletzt sich im Training

Schlechte Nachrichten für Bayer Leverkusen . Der Bundesligist muss mehrere Wochen auf Charles Aranguiz verzichten. Der Mittelfeldspieler hatte sich im Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Bayern München (1:5) eine Muskel-Sehnen-Verletzung in der rechten Wade zugezogen.

" Mit dem 32-Jährigen ist voraussichtlich erst wieder nach der kommenden Länderspielpause im November zu rechnen ", teilte der Klub auf seiner Homepage mit. Damit würde der Chilene mindestens die kommenden sechs Pfichtspiele der Werkself verpassen, darunter zwei Partien in der Europa League und das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC.

Das erste Spiel nach der nächsten Länderspiel bestreitet Bayer 04 am 20. Novemeber zuhause gegen den VfL Bochum. Aranguiz war zuvor unter Neu-Trainer Gerardo Seoane gesetzt. Von neun Pflichtspieleinsätzen in der laufenden Spielzeit bestritt er acht von Beginn an.