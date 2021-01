Bericht: Bayer Leverkusen mit Interesse an Leicester-Profi Demarai Gray - Verhandlungen laufen

Bayer Leverkusen könnte auf der Suche nach Verstärkung erneut in der Premier League fündig werden. Wie Sport1 berichtet, ist der Bundesliga-Klub vom Rhein an Demarai Gray von Leicester City interessiert. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft am Saisonende aus. Daher sei ein Transfer im Winter wahrscheinlich. Ansonsten müssten die "Foxes" den Rechtsfuß im Sommer ablösefrei ziehen lassen. Seinen Marktwert schätzt das Portal Transfermarkt.de aktuell auf 12 Millionen Euro.

