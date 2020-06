Regionalligist 1. FC Saarbrücken chancenlos: Bayer Leverkusen zieht mit 3:0 ins DFB-Pokal-Finale ein

Die DFB-Pokal -Erfolgsgeschichte von Regionalligist 1. FC Saarbrücken wurde am Dienstagabend von Bayer Leverkusen beendet. Der Bundesligist schaltete den Underdog durch einen 3:0-Sieg im Halbfinale aus - und zog damit ins Finale ein, das am 4. Juli im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird. Der Endspiel-Gegner der Mannschaft von Trainer Peter Bosz wird am Mittwochabend zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt (zum SPORT BUZZER- Liveticker ) ermittelt.

Keine Praxis: 1. FC Saarbrücken drei Monate ohne Pflichtspiel

Auch im zweiten Durchgang diktierte Bayer weiterhin das Spielgeschehen. Der frühere Nationalspieler Karim Bellarabi - der wie Jonathan Tah zur Halbzeit eingewechselt worden war - traf zum 3:0 in der 58. Minute, nachdem Demirbay das Tor erneut famos vorbereitet hatte. Später musste der Torschütze verletzungsbedingt wieder vom Platz - Bayer musste das Spiel zu zehnt zu Ende bringen. Im zweiten Durchgang verpassten es die Leverkusener mehrfach, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. So durfte sich wenigstens noch Saarbrückens Keeper Daniel Batz für sein Team, das nach dem Aufstieg in der nächsten Saison in der 3. Liga spielen wird, auszeichnen.