Offiziell: Bayer Leverkusen verpflichtet Edmond Tapsoba von Vitoria Guimaraes – Retsos nach England

Berater von Tapsoba ist der frühere Weltklasse-Spieler Deco, der 2004 mit dem FC Porto und 2006 mit dem FC Barcelona die Champions League gewonnen hatte. Tapsoba bestritt für Guimaraes in der laufenden Saison 16 Partien in der portugiesischen Liga (vier Tore) und fünf Begegnungen in der Europa League. Dort war der Afrikaner mit seinem bisherigen Team Gruppengegner von Eintracht Frankfurt. Mit nur fünf Zählern wurden die Portugiesen in der Gruppe allerdings Letzter und schied aus, während Frankfurt als Zweiter in die Zwischenrunde einzog.