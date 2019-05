Bundesliga im Liveticker: Bayer Leverkusen empfängt Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt will im Kampf um den letzten zu vergebenden Champions-League-Platz den Bundesliga-Rivalen Bayer Leverkusen am Sonntag (18 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) entscheidend abhängen. "Es ist eines der wichtigsten Spiele dieser Saison", sagte Eintracht-Coach Adi Hütter. Wir treffen auf einen unmittelbaren Konkurrenten und wollen unbedingt gewinnen."

Allerdings lief es zuletzt für die hessischen Überflieger in der Bundesliga mit drei sieglosen Spielen nicht optimal. Dagegen gewannen die Leverkusener die vergangenen drei Partien und kamen bis auf drei Zähler an den DFB-Pokalsieger heran. Der letzte Sieg des Tabellenvierten in Leverkusen liegt weit zurück: Am 15. Dezember 2013 gab es ein 1:0 für die Eintracht.

"Wir wollen diese Saison vergolden und Geschichte schreiben", sagte Hütter. Ein Sieg gegen Bayer wäre dafür besonders wichtig, weil die Eintracht eine Woche später das Rhein-Main-Derby gegen Mainz 05 bestreiten wird und zum Saisonabschluss noch zum FC Bayern München muss. "Wir wollen unserem Ziel näher kommen", betonte Hütter und fügte hinzu: "Bayer ist unter Zugzwang." Dies sieht sein Kollege Peter Bosz nicht so. Für ihn sei das "kein Endspiel".