Bayer-Antreiber Robert Andrich schimpft nach Debakel: "Frankfurt hat uns aufgefressen"

22 Minuten war für Bayer Leverkusen alles nach Plan verlaufen. Torjäger Patrik Schick hatte die Werkself im Bundesliga -Spiel bei Eintracht Frankfurt per Doppelpack mit 2:0 in Führung geschossen, der Tabellenzweite Borussia Dortmund spürte den Atem der Rheinländer bereits ein wenig im Nacken. Was dann folgte, ließ den BVB schnell wieder beruhigter in den Sonntagabend gehen und jeden Leverkusener geradezu erschaudern. Die SGE begann mit dem Toreschießen und hörte nicht mehr auf. 1:2, 2:2, 3:2, 4:2, 5:2 - der Endstand .

Frankfurt jubelte und schob sich bis auf zwei Punkte an die Europapokal-Ränge heran. Leverkusen verzweifelte an sich selbst und muss vor dem Duell mit dem direkten Verfolger TSG Hoffenheim am Mittwoch um den Verlust des dritten Platzes zittern. "Nach dem 2:0 war es von uns eine Katastrophe", analysierte Mittelfeldspieler Robert Andrich die Pleite am Sonntagabend bei DAZN schonungslos: "Wir haben keinen Zweikampf gewonnen. Wenn man so verteidigt, holt man nichts. Und am Ende hat uns Frankfurt dann aufgefressen."