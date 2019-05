Bundesliga-Rekord: Leverkusen überrollt Frankfurt in der ersten Halbzeit - So reagiert das Netz

Der 32. Spieltag endet mit einem Knall: Bayer Leverkusen hat Eintracht Frankfurt in der ersten Halbzeit des Sonntagabendspiels (hier im SPORT BUZZER-Liveticker verfolgen) eine sagenhafte Lehrstunde erteilt. Zur Halbzeit des Duells um den vierten Champions-League-Platzes führten die Leverkusener von Trainer Peter Bosz bereits mit 6:1! Das Europa-League-Sensationsteam aus Frankfurt, immerhin Tabellenvierter, bekam im ersten Spielabschnitt kaum einen Fuß auf den Boden und kam unter die Räder. Sieben Treffer in einer Halbzeit sind Bundesliga-Rekord.

Was war passiert? Leverkusen geht bereits in der zweiten Minute durch Jungstar Kai Havertz in Führung, der von der Strafraumgrenze aus unhaltbar für Frankfurt-Keeper Kevin Trapp ins Tor trifft - und das Torfestival beginnt. Die sichtlich geschockten Frankfurter. die unter der Woche noch ein sensationelles 1:1 gegen den FC Chelsea erreichten, brechen danach komplett auseinander.