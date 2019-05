Ein Endspiel um Rang vier! Die Partie Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (18 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) ist für beide Teams richtungweisend. Schaffen es die Frankfurter, die am Donnerstag im Europa-League-Halbfinale dem FC Chelsea (1:1) alles abverlangten, wie im Hinspiel (2:1), die Bayer-Elf zu bezwingen, können sie wohl mit der ,,Königsklasse" liebäugeln. Gewinnt Leverkusen, das zu Hause gegen die Hessen zuletzt drei Mal in Folge mit drei Toren Differenz erfolgreich war, bleibt der Kampf um den vierten Champions-League-Rang spannend bis zum letzten Spieltag.

Für die Frankfurter gilt in diesem Sechs-Punkte-Spiel und nach dem Schlingerkurs in der Liga in den letzten Wochen mit nur einem Sieg aus den letzten vier Partien: ,,Verlieren verboten." Um die Champions League erstmalig zu erreichen, braucht der Pokalsieger von 2018 wohl sieben Punkte. Das Restprogramm ist mit dem immer kniffligen Derby gegen Mainz 05 und beim Titelanwärter FC Bayern München alles andere als einfach. Leverkusen empfängt noch den FC Schalke 04 und reist zu Hertha BSC. Neben den Berlinern stehen wohl auch die Gelsenkirchener dann jenseits von Gut und Böse. ,,Zumindest die Europa League sollte man erreichen", sagt Nationalspieler Kevin Volland (26) von Bayer Leverkusen zu dieser Konstellation, ,,doch wir haben auch noch eine kleine Chance auf die Champions League und werden alles daran setzen,, dass wir die auch nutzen." Leverkusen hat die letzten drei Spiele allesamt gewonnen und dabei sieben Punkte auf die Eintracht gut gemacht.

,,Wir haben gut die Kurve bekommen", sagt Volland in einem Kicker-Interview (Donnerstag-Ausgabe), ,,haben uns das Viertelfinale am Sonntag erarbeitet. Aber wir haben danach noch zwei Spiele, dürfen uns jetzt keinen Fehler mehr erlauben." Und für Aleksandar Dragovic und Dominik Kohr gilt zudem: Auch keine Gelbe Karte mehr, denn sonst würden diese beiden Spieler in einer der letzten beiden Partien gesperrt fehlen.

Bei den Frankfurtern droht Jonathan de Guzman und Sebastian Rode eine Gelbe Karte in den noch ausstehenden Spielen. Sebastién Haller ist nach Bauchmuskelverletzung nach wie vor nicht im Kader von Adi Hütter, dafür ist der gegen Chelsea gesperrte Ante Rebic wieder dabei. Die Fans in der BayArena können sich freuen: In dieser Partie gab es in 67 Auflagen seit 1979 noch nie ein 0:0.

