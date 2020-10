Bayer Leverkusen gegen den FC Augsburg am 5. Bundesliga-Spieltag live im TV und Online-Stream sehen

Trainer Peter Bosz von Bayer Leverkusen hat die Ansetzung der Partie gegen den FC Augsburg als Montagsspiel (20.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) kritisiert. Auch wenn die Montagsspiele in der Bundesliga zur Entlastung der Europa-League-Teilnehmer eingeführt wurden, empfindet Bosz den Termin mit Blick auf das Gesamtprogramm als unpassend. "Es wäre besser gewesen, wenn wir am Sonntag gespielt hätten" , sagte der Niederländer vor der Begegnung. "Wenn man einmal nur zwei Tage zwischen den Spielen hat, geht das. Wenn man es zweimal hintereinander hat, wird die Müdigkeit immer größer" , erläuterte Bosz.

Am Donnerstag in der Europa League hatte die Werkself mit 6:2 gegen OCC Nizza gewonnen. Um nicht weitere schwere Verletzungen im Team zu riskieren, plant Bosz die Rotation. "Es gibt natürlich Spieler, die Englische Wochen besser verkraften und andere, bei denen ich glaube, dass sie es schwerer verkraften. Und dann ist es meine Aufgabe, dass sie sich nicht verletzen." Bayer muss gegen Augsburg auf die länger verletzten Santiago Arias, Paulinho, Patrick Schick und seinen angeschlagenen Kapitän Charles Aranguiz verzichten.

Heiko Herrlich ist seit drei Jahren Trainer in der Bundesliga und hat schon so manche Situation erlebt. Als Leverkusen-Coach sorgte er mit einer Schwalbe nach einem leichten Schubser des Gladbachers Denis Zakaria für einen Aufreger. Am Montag erlebt Herrlich etwas, was für Kollegen wie Bruno Labbadia fast schon wöchentliche Routine ist. Etwas, das er selbst aber noch nicht erlebt hat: Er spielt mit dem FC Augsburg gegen einen Verein, den er zuvor trainiert hat. Und damit auch gegen seinen Nachfolger Peter Bosz, der bei Bayer noch im Amt ist. Herrlich kommt übrigens ohne Verbitterung zurück. Der Zeitpunkt der Entlassung sei überraschend gewesen, "aber die Dankbarkeit überwiegt trotzdem, dass ich die Chance bekommen habe", versicherte er. Ihm stehen bis auf Alfred Finnbogason und Jan Moravek alle Spieler zur Verfügung.