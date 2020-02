Moussa Diaby und Nadiem Amiri schießen Bayer Leverkusen zum Sieg gegen den FC Augsburg

Bayer Leverkusen hat seine Ambitionen auf die neuerliche Qualifikation für die Champions League unterstrichen. Die Werkself kam gegen den FC Augsburg zu einem 2:0 (1:0) und ist als Bundesliga-Fünfter nun punktgleich mit Borussia Mönchengladbach , das durch die Verlegung des Derbys gegen den 1. FC Köln eine Partie weniger absolviert hat und derzeit den begehrten vierten Platz belegt. Den Bayer-Dreier am Sonntag leitete Moussa Diaby ein, der ein starkes Zuspiel von Kai Havertz zum 1:0 veredelte (25.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Nationalspieler Nadiem Amiri auf 2:0 (59.).

Der 23-Jährige, der auf ein Ticket für die Europameisterschaft im kommenden Sommer hofft, profitierte bei seinem Treffer von einem haarsträubenden Abwehrverhalten der Gäste. Ohne jegliche Gegenwehr konnte Amiri auf das vom zuletzt umstrittenen Tomas Koubek gehütete FCA-Tor zustürmen und platziert abschließen. Augsburgs Keeper war chancenlos. Dies bezog sich insgesamt auf sein gesamtes Team. Während Leverkusen mit dem Schwung von sechs Siegen aus den bisher sieben Pflichtspielen des Jahres in die Partie ging, war von den Gästen über weite Strecken wenig zu sehen.

Der FCA war defensiv anfällig und offensiv meist ideenlos - wie zuletzt gerade in Auswärtsspielen so häufig. Die Niederlage in Leverkusen war die vierte Pleite auf fremdem Platz nacheinander. Im Klassement rangiert die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt dennoch weiterhin im gesicherten Mittelfeld.