Zwei Bestnoten nach Tor-Gala gegen Bayer Leverkusen: Die Spieler des FC Bayern in der Einzelkritik

Die Bayern zerlegen Verfolger Bayer Leverkusen im Topspiel des Spieltags mit 5:1 . Serge Gnabry und Robert Lewandowski (einmal wunderbar per Hacke) treffen doppelt, dazu hält Thomas Müller seinen Oberschenkel gekonnt in einen Schuss. Kingsley Coman gibt sein Comeback. Eine überragende Leistung des Rekordmeisters - vor allem in der ersten Halbzeit!

Für den Rekordmeister geht es am Mittwoch in der Champions League weiter, dann treten die Münchener bei Benfica Lissabon an (21.00 Uhr/DAZN). Leverkusen trifft am Donnerstag in der Europa League auf Betis Sevilla (18:45 Uhr/RTL NITRO).