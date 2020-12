Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München live im TV und Online-Stream sehen

Als Weltfußballer 2020 lässt es sich für Bayern-Stürmer Robert Lewandowski sicherlich mit Rückenwind in das Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gegen Bayer Leverkusen gehen. Da zählt dann wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung, die die Münchner zurück auf Platz eins spülen könnte. Denn mit einem Sieg würde das Team von Hansi Flick am aktuellen Tabellenführer aus Leverkusen vorbeiziehen. Eine Pleite der Bayern, die sich zuletzt am 2. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim geschlagen geben mussten, wäre dagegen ein Big Point für die Werkself.

