Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München live im TV und Online-Stream sehen

Mit 42-tägiger Verspätung geht es doch noch um den zweiten großen Titel im deutschen Fußball. Ursprünglich für den 23. Mai geplant, musste das Finale des DFB-Pokals aufgrund der Corona-Krise auf den 4. Juli verschoben werden. Dort kämpfen am Samstag Bayer Leverkusen und der FC Bayern München (20 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) um den Pokalsieg - erstmals in der Geschichte in einem leeren Berliner Olympiastadion. Nach 27 trophäenlosen Jahren will Leverkusen endlich wieder etwas gewinnen - und nach acht zweiten Plätzen das belächelte "Vizekusen"-Image ablegen. Wie man die Bayern schlägt, wissen die Schützlinge von Trainer Peter Bosz genau. In der Hinserie fügte Leverkusen dem FCB die erste Pleite unter Hansi Flick zu (1:2).