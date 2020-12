Last-Minute-Tor: Robert Lewandowski macht den FC Bayern gegen Bayer Leverkusen zum "Weihnachtsmeister"

Dank Robert Lewandowski geht der FC Bayern als "Weihnachtsmeister" in das kommende Jahr. Der unter der Woche zum Weltfußballer gekürte Stürmer schoss die Münchner mit einem Last-Minute-Tor (90.+3) zu einem 2:1 (1:1) bei Bayer Leverkusen und sorgte dafür, dass die Bayern in der Tabelle an der Werkself vorbei auf den ersten Platz stürmten. Vor seinem Siegtreffer hatte Lewandowski bereits die Bayer-Führung durch Patrik Schick (14.) ausgeglichen (43.). Als Erster haben die Münchner nun zwei Punkte Vorsprung auf Leverkusen und den Dritten RB Leipzig, der sich zuvor mit einem 0:0 gegen den 1. FC Köln begnügen musste. Bemerkenswert: Bayern-Star Joshua Kimmich gab am Samstag nur sechs Wochen nach seiner Meniskus-Verletzung ein 22-minütiges Comeback. Anzeige

Da die ursprünglich für die nächste Woche angesetzten Pokalspiele beider Teams auf Mitte Januar verschoben wurden, war die Partie für Bayer und Bayern das letzte Spiel im Jahr 2020. Folglich verzichteten die Trainer fast komplett auf die sonst übliche Rotation in ihren Anfangsformationen. Leverkusens Peter Bosz brachte im Vergleich zum 4:0 unter der Woche im Rheinderby beim 1. FC Köln nur zwei frische Kräfte: Für Mitchell Weiser und Wendell begannen Edmond Tapsoba und Daley Sinkgraven. Bayern-Coach Hansi Flick stellte nach dem 2:1 gegen den VfL Wolfsburg sogar nur einmal um. Für Alphonso Davies blieb Leroy Sané zunächst außen vor. Kimmich saß bis zu seiner Einwechslung erstmal auf der Bank.

Nachdem in einer von beiden Seiten engagiert geführten Anfangsphase keine zwingenden Aktionen heraussprangen, agierten die Mannschaften nach zehn Minuten etwas abwartender - bis Bayer dann doch zuschlug. Und wie: Im Anschluss an einen kurz ausgeführten Eckball flankte Nadiem Amiri in die Mitte. Schick hatte sich seinen Gegenspielern davongeschlichen, nahm den Ball volley und versenkte die Kugel für Welttorhüter Manuel Neuer unhaltbar im Netz. Ein Traumtor, das den Bayern einen unliebsamen Rekord bescherte. Zum ersten Mal gerieten die Münchner in sieben aufeinanderfolgen Bundesliga-Spielen mit 0:1 in Rückstand.

In der Folgezeit entwickelte sich ein gute Partie, in der man sich wenig schenkte. Wirklich gefährliche Abschlüsse blieben allerdings aus. Bayern hatte mehr Ballbesitz, Bayer den größeren Zug zum Tor. So auch in der 28. Minute: Leon Bailey schickte Schick per Steilpass in Richtung von Neuer und der tschechische Nationalspieler versenkte eiskalt. Allerdings hatte sich Schick beim Zuspiel wenige Zentimeter im Abseits befunden, so dass Schiedsrichter Felix Zwayer das Tor nach Rücksprache mit dem VAR zurückpfiff. Das 0:2 blieb den Bayern also erspart. Bitter wurde es für die Münchner kurze Zeit später dennoch.

Kingsley Coman giff sich an den Oberschenkel, ging zu Boden und konnte die Partie nicht fortsetzen. Für den französischen Nationalspieler kam Sané ins Spiel (32.). An der Entstehung des Ausgleichs war der Flügelstürmer dann auch gleich beteiligt. Sané spielte den Ball auf Thomas Müller, dessen Flanke die Bayer-Hintermannschaft um Keeper Lukas Hradecky unterschätzte - und Lewandowski köpfte ein.